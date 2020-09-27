Son dakika vaka sayısında önemli gerileme! 27 Eylül Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs 27 Eylül Vaka ve ölü sayıları merakla bekleniyor. Dün koronavirüs vaka sayılarında gerileme görülürken bugünkü tablodan nasıl bir sonuç çıkacağı tüm yurttaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 27 Eylül vaka ve ölü sayısı henüz açıklandı. Bugünkü vaka sayısı uzun bir aranın ardından 1500'lerin altına düştü ve bin 467 oldu. Vefat sayısı ise 68 oldu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi

Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.