Son dakika 28 EylÃ¼l koronavirÃ¼s vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

KoronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± gÃ¼nbegÃ¼n takip ediliyor. DÃ¼n sevindirici bir geliÅŸme yaÅŸandÄ± ve uzun bir aranÄ±n ardÄ±ndan vaka sayÄ±larÄ± 1500'lerin altÄ±nda 1.467 olarak duyuruldu. ÅžÄ°mdi gÃ¶zler yeni gÃ¼nde... Peki, bugÃ¼n koronavirÃ¼s vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?

28 EYLÃœL KORONAVÄ°RÃœS VAKA SAYISI AÃ‡IKLANDI MI?

BugÃ¼nkÃ¼ koronavirÃ¼s vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â28 EylÃ¼l koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± bin 412 olurken vefat sayÄ±sÄ± 65 oldu.

27 EYLÃœL KORONAVÄ°RÃœS VAKA SAYISI

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca dÃ¼nkÃ¼ koronavirÃ¼s tablosunu aÃ§Ä±kladÄ±. Vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 1.467 olduÄŸunu belirten Bakan Koca, 68 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bakan Kocaâ€™nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, toplamda 10.037.700 test yapÄ±ldÄ±. Toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 314.433 olduÄŸu ifade edilirken toplam hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n da 7.997 olduÄŸu kaydedildi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

Uzun bir aradan sonra aÄŸÄ±r hasta sayÄ±mÄ±z azaldÄ±. BugÃ¼n 1.583 aÄŸÄ±r hastamÄ±z var. ZatÃ¼rre oranÄ± da dÃ¼ÅŸmeye devam ediyor. Yeni hasta sayÄ±sÄ± azalma eÄŸiliminde. Tedbirlerin netice verdiÄŸi tartÄ±ÅŸmasÄ±z bir gerÃ§ek. Birlikte tedbirlere uyarak virÃ¼sÃ¼ yenelim.

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