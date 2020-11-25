25.11.2020 - 13:21 | | İHA
Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı
Koronavirüse yakalanan hamile kadının 8 aylık bebeği yaklaşık 5 gün önce ameliyatla alınırken, 31 yaşındaki anne virüse karşı hastanede verdiği savaşı kaybederek hayatını kaybetti.
Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan ve 8 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Züleyha Özalt, korona virüs testi pozitif çıkınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Burada tedavisi süren 8 aylık hamile genç kadın ameliyata alınarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Erken doğan bebek kuvöze alınırken genç kadın üçüncü çocuğuna doyamadan hayatını kaybetti.
Genç kadının cenazesi Osmancık Asri Mezarlığı’nda toprağa verilirken ailesinin tek evladı olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a bir tepki daha!AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısıyla ilgili olarak 'Bunların bir kısmını şimdiden ön siparişlerimizi verdik önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi umut ediyoruz. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz' dedi. Bülent Arınç'ın 'Demirtaş' sözlerine tepki gösteren Erdoğan "Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur." ifadelerini kullandı.