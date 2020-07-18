Koronavirüs barometresi için ilk adım

Son başvuru tarihinin 20 Temmuz olarak belirlenen ilana göre, vatandaşın koronavirüs algısını ve tedbirlere ilişkin davranış düzeyinin tespiti amacıyla üç saha araştırması yapılacak. Araştırmaların örnekleminde yer alacak haneler TÜİK tarafından belirlenecek. Bakanlık firmada şu şartları arayacak:

En az son 5 yıldır araştırma sektöründe faaliyet göstermek

Son beş ay içerisinde kamu kurum/kuruluşlarına veya özel sektörde saha araştırmaları konusunda benzer nitelikte en az üç işi ana yüklenici/danışman firma olarak bitirmiş olmak.

ISO 20252 belgesine sahip olmak.

İhale konusu işe benzer projeleri yürütebilecek idari ve personel kapasitesine sahip olmak.