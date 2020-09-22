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22.09.2020 - 13:53 |

Koronavirüs belirtileri nelerdir, en yaygın görülen semptomlar ve seyrek görülen semptomlar hangileridir?

Çin'de geçtiğimiz yılın son aylarında ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüs can almaya devam ediyor. Dünya üzerinde vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ederken Türkiye'de son dönemde vaka artış sayıları artmaya başladı. Vaka sayılarının son dönemde artması ile birlikte vatandaşlar koronavirüs belirtileri nelerdir, yaygın ve seyrek görülen semptomlar hangileri sorularına yanıt arıyor. İşte Covid-19 belirtileri ve semptomları...

Koronavirüs belirtileri nelerdir, en yaygın görülen semptomlar ve seyrek görülen semptomlar hangileridir?

Koronavirüs belirtileri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs vaka ve cab kaybı sayıları dünya üzerinde her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülkemizde de son dönemde yeniden yükselişe geçen vaka sayılarının ardından vatandaşlar koronavirüs belirtileri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte koronavirüs belirtileri arasında yer alan en yaygın ve daha az görülen semptomlar...

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

En yaygın görülen semptomlar

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

Ağrı ve Sızı

Boğaz Ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş Ağrısı

Tat alma ve koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

CİDDİ SEMPTOMLAR

Solunum güçlüğü ve nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı

 

Halk otobüsü şoförü, maske tartışmasında yolcuyu bıçakladıBursa'da halk otobüsü şoförü İzzet Ç. (42), araca maskesiz bindiği için tartıştığı yolcu Savaş B.’yi (30) bıçakladı. Yaralanan Savaş B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, İzzet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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