Koronavirüs belirtileri nelerdir, en yaygın görülen semptomlar ve seyrek görülen semptomlar hangileridir?
Çin'de geçtiğimiz yılın son aylarında ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüs can almaya devam ediyor. Dünya üzerinde vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ederken Türkiye'de son dönemde vaka artış sayıları artmaya başladı. Vaka sayılarının son dönemde artması ile birlikte vatandaşlar koronavirüs belirtileri nelerdir, yaygın ve seyrek görülen semptomlar hangileri sorularına yanıt arıyor. İşte Covid-19 belirtileri ve semptomları...
Koronavirüs belirtileri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs vaka ve cab kaybı sayıları dünya üzerinde her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülkemizde de son dönemde yeniden yükselişe geçen vaka sayılarının ardından vatandaşlar koronavirüs belirtileri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte koronavirüs belirtileri arasında yer alan en yaygın ve daha az görülen semptomlar...
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
En yaygın görülen semptomlar
Ateş
Kuru Öksürük
Yorgunluk
SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR
Ağrı ve Sızı
Boğaz Ağrısı
İshal
Konjunktivit
Baş Ağrısı
Tat alma ve koku duyusunun kaybı
Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
CİDDİ SEMPTOMLAR
Solunum güçlüğü ve nefes darlığı
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
Konuşma veya hareket kaybı