Koronavirüs belirtileri nelerdir, en yaygın görülen semptomlar ve seyrek görülen semptomlar hangileridir?

Koronavirüs belirtileri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs vaka ve cab kaybı sayıları dünya üzerinde her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülkemizde de son dönemde yeniden yükselişe geçen vaka sayılarının ardından vatandaşlar koronavirüs belirtileri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte koronavirüs belirtileri arasında yer alan en yaygın ve daha az görülen semptomlar...

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

En yaygın görülen semptomlar

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

Ağrı ve Sızı

Boğaz Ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş Ağrısı

Tat alma ve koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

CİDDİ SEMPTOMLAR

Solunum güçlüğü ve nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı