Koronavirüs (corona virüsü) vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Bugünkü korona tablosu...

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı mart ayından bu yana her gün araştırılıyor. Ağustos ayı ile birlikte artan koronavirüs vaka ve ölü sayısı halkı tedirgin ederken bugünkü son tablonun açıklanıp açıklanmadığı sorgulanıyor. İşte detaylar...

22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

22 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Son tablonun saat 20.30'da açıklanması bekleniyor.

21 AĞUSTOS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen koronavirüs olacak."