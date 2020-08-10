Koronavirüs tablosu 10 Ağustos: Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı...

Koronavirüs tablosunda vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı ve yapılan test sayısı olmak üzere çeşitli veriler yer alıyor. Koronavirüs tablosu günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Bugünkü koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte 10 Ağustos 2020 korona virüs vaka ve ölü sayısı...

10 AĞUSTOS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Bugünkü test sayısı:62.219

Bugünkü vaka sayısı:1.193

Bugünkü vefat sayısı: 14

Bugünkü iyileşen hasta sayısı: 1.211

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip. http://covid19.saglik.gov.tr"