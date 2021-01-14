Koronavirüs tablosu 14 Ocak belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, korona tablosunda son durum

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasakları gibi önemli tedbirler hayata geçirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise günlük koronavirüs tablosunda son durumu değerlendirmeye devam ediyor. Korona vaka oranları son dönemde azalmaya başladı ve koronavirüs tedbirleri ile pandeminin seyri değişiyor. İşte, 14 Ocak Perşembe günlük koronavirüs tablosu...

14 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı korona tablosunu vatandaşların erişimine sunuyor ve salgında gelinen durum tüm açıklığı ile takip edilebiliyor. 14 Ocak koronavirüs tablosu ise henüz yayımlanmadı.

KORONA TABLOSU 13 OCAK

Açıklanan son koronavirüs tablosunda göre 24 saatte 173.603 test yapıldı, 9.554 vaka tespit edildi, 9.463 hasta iyileşti, 971 hastaya ulaşıldı ve 173 kişi hayatını kaybetti.