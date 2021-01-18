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18.01.2021 - 18:07 |

Koronavirüs tablosu 18 Ocak açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Koronavirüs tablosu son olarak 17 Ocak'ta açıklanmıştı. Son günlerde vaka sayısı ve ölü sayılarındaki düşüş dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı korona tablosunda günlük test sayısı, vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayılarının yanı sıra toplam değerler yer alıyor. 18 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu?

Koronavirüs tablosu 18 Ocak açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı covid-19 sayfasından günlük olarak koronavirüs pandemisine dair sayısal verileri paylaşıyor. Salgında gelinen nokta kolay şekilde takip edilebiliyor. Öte yandan Bakan Fahrettin Koca da korona tablosundaki son durum değerlendirmesini sosyal medya aracılığı ile gerçekleştiriyor. İşte, günlük koronavirüs tablosu...

18 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın yayımladığı kovid-19 tablosunda kritik öneme sahip veriler yer alıyor. Güncel verilerin yer aldığı 18 Ocak koronavirüs tablosu ise henüz açılanmadı.

KORONA TABLOSU 17 OCAK?

Açıklanan son tabloda, 24 saat içinde 148.636 test yapıldı, 6.436 vaka tespit edildi, 803 hasta sayısına ulaşıldı, 8.812 hasta iyileşti ve 165 kişi de hayatını kaybetti.

Koronavirüs tablosu 18 Ocak açıklandı mı Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç oldu Korona tablosunda son durum...

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