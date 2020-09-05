Koronavirüs tablosu 5 Eylül - Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde koronavirüse yönelik bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Covid 19 durum raporuyla birlikte virüs hakkında tanı ve tedavi rehberi resmi sayfada bulunuyor. Her akşam günlük rapor yayımlanan https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinde bugüne ait veriler de paylaşıldı. İşte Koronavirüs tablosu 5 Eylül Türkiye haberlerinde son durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU 5 EYLÜL



Bugün 1.673 kişi koronavirüse yakalandı.

Bugün 56 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.



