05.09.2020 - 19:41 |
Koronavirüs tablosu 5 Eylül - Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi koronavirüse yakalandı?
Koronavirüs 5 Eylül raporu açıklandı. Bugün koronavirüsten ölen kişi sayısı ve koronavirüse yakalanan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılan o rakamlar...
Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde koronavirüse yönelik bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Covid 19 durum raporuyla birlikte virüs hakkında tanı ve tedavi rehberi resmi sayfada bulunuyor. Her akşam günlük rapor yayımlanan https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinde bugüne ait veriler de paylaşıldı. İşte Koronavirüs tablosu 5 Eylül Türkiye haberlerinde son durum...
KORONAVİRÜS TABLOSU 5 EYLÜL
Bugün 1.673 kişi koronavirüse yakalandı.
Bugün 56 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.