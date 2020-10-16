16.10.2020 - 19:17 |
16 Ekim Koronavirüs tablosu bugün | Koronavirüs tablosu Türkiye son güncel durum
16 Ekim Koronavirüs tablosu merakla araştırılıyor. Günlük olarak yayımlanan koronavirüs tablosu gün gün araştırılmaya devam ediyor. 16 Ekim 2020 Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu öğrenmek isteyenler, bugün kaç kişiye koronavirüs bulaştı, kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti merak ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs tablosu son durum...
Bugün yapılan koronavirüs test sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı öğrenilmek istemiyor. Milyonlarca vatandaşın merak konusu olan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 16 Ekim 2020 Cuma günü koronavirüs tablosu yayımlandı mı sorusunun yanıtı...
KORONAVİRÜS TABLOSU 16 EKİM
Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı 16 Ekim Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM TÜRKİYE
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