MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs tablosu bugün: 19 Ekim koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanlığı paylaştı mı?
ABONE OL
19.10.2020 - 18:39 |

Koronavirüs tablosu bugün: 19 Ekim koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanlığı paylaştı mı?

Koronavirüs tablosu için arayış artmaya başladı. Akşam saatlerinde büyük ilgi gören koronavirüs tablosundaki günlük veriler bugün ne durumda? Günlük yapılan test sayısı, bugün ölen sayısı, vaka sayısı ve iyileşen sayısının kaç olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak belirtiliyor. Peki 19 Ekim koronavirüs tablosu yayımlandı mı? İşte Türkiye koronavirüs tablosu son durum...

Koronavirüs tablosu bugün: 19 Ekim koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanlığı paylaştı mı?

Haftanın ilk gününde en çok merak edilen konuların arasında koronavirüs tablosu oldu. Bugüne ait koronavirüs tablosu için büyük merak başladı. Her gün düzenli olarak Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs tablosundaki rakamlar bugün nasıl? Bugün kaç kişiye koronavirüs bulaştı, kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? Bugün kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte koronavirüs haberleri son güncel durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU 19 EKİM

Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı 19 Ekim Koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM 18 EKİM

Koronavirüs tablosu bugün: 19 Ekim koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanlığı paylaştı mı

 

Ersin Tatar seçimi kazandıktan hemen sonra babasının elini öpmeye gittiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,69'nu alarak kazandığı seçimlerin hemen ardından babası Rüstem Tatar'ın elini öpmeye gitti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca 'ağır hasta sayısına' dikkat çekti: Azaltmadan başaramayız!

Bakan Koca 'ağır hasta sayısına' dikkat çekti: Azaltmadan başaramayız!

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? Lisans, ÖABT sonuç tarihi! KPSS önlisans - ortaöğretim sınav tarihi...

KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? Lisans, ÖABT sonuç tarihi! KPSS önlisans - ortaöğretim sınav tarihi...

Sıradaki Haber