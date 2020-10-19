Koronavirüs tablosu bugün: 19 Ekim koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanlığı paylaştı mı?

Haftanın ilk gününde en çok merak edilen konuların arasında koronavirüs tablosu oldu. Bugüne ait koronavirüs tablosu için büyük merak başladı. Her gün düzenli olarak Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs tablosundaki rakamlar bugün nasıl? Bugün kaç kişiye koronavirüs bulaştı, kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? Bugün kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte koronavirüs haberleri son güncel durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU 19 EKİM

Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı 19 Ekim Koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

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KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM 18 EKİM



