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22.11.2020 - 18:35 |

Koronavirüs tablosu bugün 22 Kasım rakamları | Sağlık Bakanlığı sitesi: Covid-19 durum rapou

Korona virüs tablosu ile ilgili arayışa geçenler, bugün ait rakamları öğrenmek istiyor. bugün kaç kişiye korona virüs testi yapıldı? Kaç kişi korona virüsten hayatını kaybetti merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı, günlük olarak korona virüs tablosunu yayımlamaya devam ediyor. İşte 22 Kasım korona virüs tablosu hakkında merak edilenler...

Koronavirüs tablosu bugün 22 Kasım rakamları | Sağlık Bakanlığı sitesi: Covid-19 durum rapou

Dünya çapında ve Türkiye'de salgını devam eden korona virüsün günlük vaka sayısı, vefat eden sayısı ve ülkemizdeki genel durum tablosu oldukça merak ediliyor. Gün gün yayımlanan ve vatandaşların erişimine açılan korona virüs tablosu bugün ne durumda? 22 Kasım korona virüs tablosu yayımlandı mı?

KOROA VİRÜS TABLOSU 22 KASIM PAYLAŞILDI MI?

Bugüne ait korona virüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM İÇİN TIKLAYINIZ

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