Koronavirüs tablosu bugün 22 Kasım rakamları | Sağlık Bakanlığı sitesi: Covid-19 durum rapou

Dünya çapında ve Türkiye'de salgını devam eden korona virüsün günlük vaka sayısı, vefat eden sayısı ve ülkemizdeki genel durum tablosu oldukça merak ediliyor. Gün gün yayımlanan ve vatandaşların erişimine açılan korona virüs tablosu bugün ne durumda? 22 Kasım korona virüs tablosu yayımlandı mı?

KOROA VİRÜS TABLOSU 22 KASIM PAYLAŞILDI MI?

Bugüne ait korona virüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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