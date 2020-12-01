Koronavirüs tablosu Türkiye 1 Aralık 2020 ekranı | Bugün koronavirüs tablosunda vaka sayısı ve ölen sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı'na ait https://covid19.saglik.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan koronavirüs vaka sayısı, ölen sayısı, iyileşen sayısı vatandaşları bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte günden güne artan koronavirüs salgını dünya çapında ve ülkemizde devam ediyor. Durumun kötüye gitmesinden dolayı yapılan toplantılar sonrasında yeni tedbirler gündeme geldi. Hem hafta içi hem de hafta sonu uygulanan tedbirler vatandaşların koronavirüse yakalanmasını önleyici nitelikte. Peki bugüne ait koronavirüs tablosu yayımlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde bulunan son veriler...

KORONAVİRÜS TABLOSU 1 ARALIK

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