01.12.2020 - 18:30 |
Koronavirüs tablosu Türkiye 1 Aralık 2020 ekranı | Bugün koronavirüs tablosunda vaka sayısı ve ölen sayısı kaç?
Sağlık Bakanlığı günlük olarak koronavirüs tablosu paylaşmaya devam ediyor. Bugün yapılan koronavirüs test sayısı, vaka sayısı, ölen sayısı tablo da yer alıyor. Vatandaşların bilgilenmesi ve önlem alması için adeta uyarıcı olan koronavirüs tablosu bugün yayımlandı mı? Türkiye'ye ait 1 Aralık koronavirüs tablosunda durum nasıl?
Sağlık Bakanlığı'na ait https://covid19.saglik.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan koronavirüs vaka sayısı, ölen sayısı, iyileşen sayısı vatandaşları bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte günden güne artan koronavirüs salgını dünya çapında ve ülkemizde devam ediyor. Durumun kötüye gitmesinden dolayı yapılan toplantılar sonrasında yeni tedbirler gündeme geldi. Hem hafta içi hem de hafta sonu uygulanan tedbirler vatandaşların koronavirüse yakalanmasını önleyici nitelikte. Peki bugüne ait koronavirüs tablosu yayımlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde bulunan son veriler...
KORONAVİRÜS TABLOSU 1 ARALIK