18.11.2020 - 19:03 |
Koronavirüs Tablosu Türkiye 18 Kasım! Son dakika bgüne ait koronavirüs tablosundaki veriler belirlendi!
Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs tablosu günlük olarak yayımlanmaya devam ediyor. Her günün sonunda 'https://covid19.saglik.gov.tr/' adresi üzerinden paylaşılan ve her vatandaşın erişim sağlayabileceği tabloda tüm detayları yer alıyor. Günlük yapılan test sayısı, vaka sayısı, vefat eden kişi sayısı ve iyileşen sayısı açıklanıyor. Peki bugüne ait koronavirüs tablosu verileri nasıl? İşte 18 Kasım koronavirüs tablosu...
18 Kasım 2020 Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosu için meraklı arayış başladı. Sağlık Bakanlığı'na ait https://covid19.saglik.gov.tr/ internet adresi yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Peki bugün kaç kişiye koronavirüs tesi yapıldı? Kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? İşte koronavirüs son durum Türkiye...
KORONAVİRÜS TABLOSU 18 KASIM