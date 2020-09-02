Koronavirüs tablosu Türkiye son durum! Koronavirüs vaka sayısı, ölen sayısı kaç?

Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk pozitif vakanın ortaya çıkmasından sonra vaka sayıları artan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Koronavirüs salgınından dolayı alınan birçok önlem büyük risklerin önüne geçiyor. Fakat her vatandaşın tedbirlere uyması durumu daha iyiye götürürken, tedbirlere uyulmaması ise durumu daha kötüye taşıyabilir.

Milyonlarca vatandaş ülkemizde koronavirüs salgınının oluşturduğu etkileri öğrenmek için günlük yayımlanan koronavirüs tablosunu yakından takip ediyor. Peki en son koronavirüsten kaç kişi öldü? Kaç koronavirüs vaka sayısı oldu? İşte son güncel koronavirüs tablosu Türkiye...

KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE GÜNLÜK DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son güncel tablo 1 Eylül 2020 Salı günün ait.

1 Eylül günü Koronavirüs test sayısı 109.443

1 Eylül günü Koronavirüs vaka sayısı 1.572

1 Eylül günü Koronavirüs vefat sayısı 47

1 Eylül günü Koronavirüs iyileşen sayısı 1.003

KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE GENEL DURUM

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