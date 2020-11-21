KoronavirÃ¼s tedavisi gÃ¶ren Ã§ift, bir gÃ¼n arayla Ã¶ldÃ¼

21.11.2020 - 14:56 |
Koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü
TekirdaÄŸ'da,Â koronavirÃ¼sÂ tedavisi gÃ¶ren RaÅŸit ve Sebile AyaÅŸ Ã§ifti, birer gÃ¼n arayla hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡iftin Ã§ocuklarÄ±, karantinada olmalarÄ± nedeniyle cenaze tÃ¶renineÂ katÄ±lamadÄ±.Â
KÄ±zlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda kalanÂ ve kronik rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± bulunanÂ RaÅŸitÂ (82) ve Sebile AyaÅŸÂ (82) Ã§ifti, 13 gÃ¼n Ã¶nce rahatsÄ±zlanarak Malkara Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada yapÄ±lan test sonrasÄ± sonuÃ§larÄ± pozitif Ã§Ä±kanÂ Ã§ift, hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±.Â RaÅŸit AyaÅŸÂ perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. Sebile AyaÅŸ ise dÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AyaÅŸ Ã§iftininÂ cenazeleriÂ memleketleri BartÄ±nâ€™Ä±nÂ HasankadÄ±Â beldesinde bir gÃ¼n arayla topraÄŸa verildi.Â AyaÅŸ Ã§iftininÂ Ã§ocuklarÄ±, karantinadaÂ olmalarÄ±Â nedeniyleÂ cenazeyeÂ katÄ±lamadÄ±.Â
ErdoÄŸan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesajCumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€œKoronavirüs salgÄ±nÄ±n, dünyanÄ±n en büyük ekonomilerini aynÄ± çatÄ± altÄ±nda buluÅŸturan G-20'nin sorumluluÄŸunu ve önemini de artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Riyad Zirvesi'nde alacaÄŸÄ±mÄ±z kararlar sadece salgÄ±nÄ±n olumsuz etkilerinin azaltÄ±lmasÄ±nda deÄŸil, G-20 ile ilgili beklentilerin karÅŸÄ±lanmasÄ±nda da etkili olacaktÄ±r" dedi.