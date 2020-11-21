KoronavirÃ¼s tedavisi gÃ¶ren Ã§ift, bir gÃ¼n arayla Ã¶ldÃ¼

KÄ±zlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda kalanÂ ve kronik rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± bulunanÂ RaÅŸitÂ (82) ve Sebile AyaÅŸÂ (82) Ã§ifti, 13 gÃ¼n Ã¶nce rahatsÄ±zlanarak Malkara Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada yapÄ±lan test sonrasÄ± sonuÃ§larÄ± pozitif Ã§Ä±kanÂ Ã§ift, hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±.Â RaÅŸit AyaÅŸÂ perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. Sebile AyaÅŸ ise dÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.



AyaÅŸ Ã§iftininÂ cenazeleriÂ memleketleri BartÄ±nâ€™Ä±nÂ HasankadÄ±Â beldesinde bir gÃ¼n arayla topraÄŸa verildi.Â AyaÅŸ Ã§iftininÂ Ã§ocuklarÄ±, karantinadaÂ olmalarÄ±Â nedeniyleÂ cenazeyeÂ katÄ±lamadÄ±.Â