22.11.2020 - 13:47 | | DHA
Koronavirüs tedavisi gören eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Duran (71), koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya’nın büyükşehir olmasının ardından dönemin Adapazarı Belediye Başkanı olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Aziz Duran, bir süre önce yakalandığı
koronavirüs nedeniyle İstanbul’da özel hastanede tedavi altına alındı.
Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Duran’ın cenazesinin İstanbul’dan Sakarya’ya getirilerek Adapazarı ilçesinde bulunan Emirdağ Aile Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Otobüsün camından direk girdi, şoförü kıl payı ölümden döndüGAZİOSMANPAŞA'da kamyon dorsesine takılan kablo, bağlı bulunduğu elektrik direğini yerinden söktü. Kaldırımdan sökülen direk, durağa yanaşmakta olan otobüsün ön camından içeri girdi. Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü kıl payı ölümden döndü.