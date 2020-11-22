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22.11.2020 - 13:47 | | DHA

Koronavirüs tedavisi gören eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Duran (71), koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi gören eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Sakarya’nın büyükşehir olmasının ardından dönemin Adapazarı Belediye Başkanı olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Aziz Duran, bir süre önce yakalandığı

koronavirüs nedeniyle İstanbul’da özel hastanede tedavi altına alındı.

Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Duran’ın cenazesinin İstanbul’dan Sakarya’ya getirilerek Adapazarı ilçesinde bulunan Emirdağ Aile Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

 

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