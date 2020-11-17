Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar, nasıl öğrenilir? e-Nabız Covid-19 test sonucu öğrenme ekranı!
Koronavirüs test sonuçları e-Nabız uygulamasından öğrenilebiliyor. Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçların kaç günde çıkacağı ve sonuç öğrenme ekranı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı...
Koronavirüs salgının dünyanın gündeminde bulunuyor. Koronavirüs belirtileri gösterenler test yaptırdıktan sonra sonuçların nasıl öğrenileceği ile ilgili ayrıntıları merak ediyorlar. Koronavirüs test sonuçları e-Nabız uygulamasında açıklanıyor. Peki covid-19 test sonuçları kaç günde çıkar? İşte e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme ekranı...
KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulaması yapılan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinde yer alıyor.
KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Koronavirüs testi sonucu e-Nabız üzerinde açıklanıyor.
e-Nabız sistemine E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
e-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra e-Nabız sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamanız gerekiyor.