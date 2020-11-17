Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar, nasıl öğrenilir? e-Nabız Covid-19 test sonucu öğrenme ekranı!

Koronavirüs salgının dünyanın gündeminde bulunuyor. Koronavirüs belirtileri gösterenler test yaptırdıktan sonra sonuçların nasıl öğrenileceği ile ilgili ayrıntıları merak ediyorlar. Koronavirüs test sonuçları e-Nabız uygulamasında açıklanıyor. Peki covid-19 test sonuçları kaç günde çıkar? İşte e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme ekranı...

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulaması yapılan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinde yer alıyor.

KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Koronavirüs testi sonucu e-Nabız üzerinde açıklanıyor.

e-Nabız sistemine E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra e-Nabız sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamanız gerekiyor.

E NABIZ KORONAVİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ