MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Ekim ölü sayısı ve korona tablosu...
ABONE OL
12.10.2020 - 18:08 |

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Ekim ölü sayısı ve korona tablosu...

Koronavirüs vaka sayısı dünyada ve Türkiye'de artmaya devam ediyor. Her akşam olduğu gibi Türkiye'deki koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılırken sıklıkla Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? sorusu yöneltiliyor.

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Ekim ölü sayısı ve korona tablosu...

Dünya koronavirüs illetiyle savaşmaya devam ederken her akşam olduğu gibi Türkiye'deki koronavirüs son tablosu merak ediliyor. Peki, 12 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

12 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmış değil. Sağlık Bakanlığı'nın son verileri saat 19.00'da açıklaması bekleniyor.

11 EKİM KORONAVİRÜS HASTA VE ÖLÜ SAYISI

Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

KOCA'DAN TEDBİR MESAJI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin" dedi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber