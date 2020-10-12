Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Ekim ölü sayısı ve korona tablosu...
Koronavirüs vaka sayısı dünyada ve Türkiye'de artmaya devam ediyor. Her akşam olduğu gibi Türkiye'deki koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılırken sıklıkla Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? sorusu yöneltiliyor.
Dünya koronavirüs illetiyle savaşmaya devam ederken her akşam olduğu gibi Türkiye'deki koronavirüs son tablosu merak ediliyor. Peki, 12 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
12 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmış değil. Sağlık Bakanlığı'nın son verileri saat 19.00'da açıklaması bekleniyor.
11 EKİM KORONAVİRÜS HASTA VE ÖLÜ SAYISI
Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.
KOCA'DAN TEDBİR MESAJI
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin" dedi.