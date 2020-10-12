Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Ekim ölü sayısı ve korona tablosu...

Dünya koronavirüs illetiyle savaşmaya devam ederken her akşam olduğu gibi Türkiye'deki koronavirüs son tablosu merak ediliyor. Peki, 12 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

12 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmış değil. Sağlık Bakanlığı'nın son verileri saat 19.00'da açıklaması bekleniyor.

11 EKİM KORONAVİRÜS HASTA VE ÖLÜ SAYISI

Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

KOCA'DAN TEDBİR MESAJI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin" dedi.