Koronavirüs vaka sayısı Türkiye | 11 Temmuz Koronavirüs tablosu açıklandı

Dünya gündeminde yer alan koronavirüs salgını devam ediyor. Her ülkede alınan tedbirler her geçen gün artıyor. Türkiye'de de büyük önlemlerle koronavirüs mücadelesi devam ediyor. Gün sonuna doğru açıklanan koronavirüs tablosundaki güncel rakamlar, milyonlarca vatandaşın gündemi oluyor. Peki bugüne ait koronaviürs tablosu yayımlandı mı? Sağlık bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan koronavirüs hakkında son dakika veriler yayımlandı mı? İşte 11 Temmuz koronavirüs tablosu hakkında merak edilenler...

KORONAVİRÜS TABLOSU 11 TEMMUZ YAYIMLANDI MI?





