11.07.2020 - 19:32 |
Koronavirüs vaka sayısı Türkiye | 11 Temmuz Koronavirüs tablosu açıklandı
Bugüne ait koronavirüs tablosu için büyük merak başladı. Gün gün açıklanan koronavirüs vaka sayısı, ölen sayısı bugün kaç oldu? Milyonlarca vatandaşı meraklandıran tablo, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Peki bugün koronavirüs vaka sayısı Türkiye'de yükseldi mi, düştü mü, kaç kişi öldü? İşte 11 Temmuz 2020 koronavirüs güncel tablosu hakkında bilinmesi gerekenler...
Dünya gündeminde yer alan koronavirüs salgını devam ediyor. Her ülkede alınan tedbirler her geçen gün artıyor. Türkiye'de de büyük önlemlerle koronavirüs mücadelesi devam ediyor. Gün sonuna doğru açıklanan koronavirüs tablosundaki güncel rakamlar, milyonlarca vatandaşın gündemi oluyor. Peki bugüne ait koronaviürs tablosu yayımlandı mı? Sağlık bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan koronavirüs hakkında son dakika veriler yayımlandı mı? İşte 11 Temmuz koronavirüs tablosu hakkında merak edilenler...
KORONAVİRÜS TABLOSU 11 TEMMUZ YAYIMLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.