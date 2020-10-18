Koronavirüs vaka ve ölü sayısı (18 Ekim) açıklandı mı? Bugünkü korona tablosu nedir?

Koronavirüs etkisini hala yitirmiş değil... Dünya aşıyı büyük bir sabırsızlıkla beklerken akşam saatlerinde yeni korona tablosu araştırılmaya başlanıyor. Öte yandan 18 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu sık sık soruluyor.

18 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

18 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmış değil. Sağlık Bakanlığı'nın yeni tabloyu 19.00 gibi açıklaması bekleniyor.

17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti, Ağır hasta sayısı 1428 oldu, son 24 saatte 1401 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499'a yükseldi.