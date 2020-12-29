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29.12.2020 - 19:29 | | İHA

Koronavirüs vakası görülünce apartman girişine astılar!

Çorum’un Sungurlu ilçesinde koronavirüs vakası görülen apartmana, “Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır” notu asıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi 10. Caddede bulunan Alper Apartmanında 6 kişinin korona virüs testi pozitif çıkması üzerine apartmanda bulunan 3, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 numaralı dairelerin ev ziyaretleri yasakladı.

Apartmanın giriş kapısına 16 Aralık 2020 tarih ve 2020/64 karar nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince “Bu konut görüşmeye ve ziyarete kapalıdır” notu asıldı.

Koronavirüs vakası görülünce apartman girişine astılar

Korkunç kaza halk otobüsü kamerasındaManisa'nın Yunusemre ilçesinde, Görkem Akkuş'un (18) hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya karışan ve Akkuş'un ölümüne sebep olan halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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