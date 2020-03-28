MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz maden suyu
ABONE OL
28.03.2020 - 14:16 | | DHA

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz maden suyu

Beypazarı Doğal Maden Suyu çalışanları, koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmesi amacıyla, Ankara'daki devlet hastanelerine maden suyu dağıttı.

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz maden suyu

Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik önemli bir destek uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Ercan, Halk Sağlığı uzmanlarının da önerdiği bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı maden suyunu, Ankara'da bulunan devlet hastanelerine dağıttıklarını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınına karşı ülke çapında verilen mücadelede önemli görevleri özveriyle üstlendiklerini kaydeden Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, "Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Beypazarı Doğal Maden Suyu olarak, hayatlarını bizim için riske atan sağlık çalışanlarının yanındayız" dedi.

'ÜCRETSİZ DAĞITILMAK ÜZERE GÖNDERDİK'

Ercan, maden suyunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin bilindiğini ifade ederek, "Bu bilgilerden yola çıkarak değerli sağlık çalışanlarımızın bağışıklığının güçlendirilmesine katkı sağlamak için hastanelerimize ücretsiz dağıtılmak üzere maden suyu gönderdik. Bizlerin vatandaş ve özel sektör olarak, tek bir ekip ruhuyla hareket etmemiz, birbirimize omuz vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Bugün İstanbul! Girişler kapatıldı, gelenler geri döndü...Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Belgrad Ormanı'nın girişi kapatıldı. Ormana gelenler girişlerden geri çevrildi. Boş kalan Belgrad Ormanı drone ile havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Af yasası taslağı belli oldu! Af yasası ne zaman, kimlere çıkacak?

Af yasası taslağı belli oldu! Af yasası ne zaman, kimlere çıkacak?

Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Sıradaki Haber