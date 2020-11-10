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10.11.2020 - 17:23 | | DHA

Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı toprağa verildi

Samsun'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, salgın kurallarına uyularak düzenlenen törenle, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı toprağa verildi

Bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkan Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. 3 gün önce durumu ağırlaşan Demirel, yoğun bakım servisine alındı. Dr. Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kentte bazı hastanelerde başhekim ve başhekim yardımcılığı yapan evli ve 3 çocuk babası Demirel için Pelitköy Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Salgın tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazının ardından Demirel'in cenazesi aile kabristanlığında toprağa defnedildi. 

GERİYE O VİDEOLAR KALDI

Öte yandan Dr. Habib Demirel, salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde Kızılay tarafından hazırlanan gıda paketlerini sokak sokak gezerek, vatandaşlara dağıtıp, destek olmuştu. Türk Kızılayı Samsun Şubesi de sosyal medya hesabından, vefat eden Demirel’in Kızılay ekibiyle birlikte vatandaşlara erzak, pide, maske dağıttığı anlara ait videoları paylaşarak üzüntülerini paylaştı.

Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı toprağa verildi

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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