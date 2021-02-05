Koronavirüsü unuttular! Her yer doldu taştı

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağmurun ardından hava sıcaklığının artması vatandaşları mutlu etti. Hava sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü Foça'nın sahili yürüyüş yapan ve çocuklarıyla oynayanlarca dolduruldu. Sahilde ahşap iskeleler de grup halinde oturanlar, kumsalda oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Kimisi ise yağmurdan sonra gelen güneşin ardından oltayla balık tutmaya çalıştı.

SEL FELAKETİ UNUTULMADI

Güzel hava olmasına rağmen vatandaşların hafta içinde yaşanan sel felaketinin kaygısını üzerinde taşıdıkları gözlendi. Buna rağmen iskele üzerinde evlenme teklifi yapmak için kız arkadaşını bekleyen bir genç, ilgi çekti. Hafta sonu koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlamadan önce sahili dolduran günü birlikçiler için de büfe ve kafeteryalar hizmet üretirken vatandaşların maske ile sosyal mesafe kuralına da pek fazla dikkat etmedikleri görüldü.

AYDIN

Hafta boyunca etkili olan yağış, Kuşadası’nda yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahil ve parklara akın etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında, hafta sonu yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, sahil ve parkları dolduranlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Turistler denizde yüzmeyi tercih ederken, birçok kişi de sahilde hayvanlarını gezdirdi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede sıcak ve güneşli havanın, hafta sonu da devam edeceğini bildirdi.

‘HAFTA SONU HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK’

Emekli olduktan sonra Kuşadası’nda yaşamaya başlayan Mustafa Alageyik (63), “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Güneşli ve güzel havayı torunumla değerlendirmek istedik. Deniz kenarı ile parkta gezdik. Hafta boyunca etkili olan sağanak ve soğuk hava sokağa çıkma kısıtlamasıyla birleşince eve kapanmak zorunda kalmıştık. Bugün az da olsa stresimizi attık" diye konuştu.

BURSA

Geçen hafta görülen fırtına ve sağanak yağışın ardından, Bursa’da hava sıcaklıkları artmaya başladı. Kentteki sıcaklık, 17 derece olarak ölçülürken, dışarı çıkan vatandaşlar da güneşli havanın tadını çıkardı.

Gemlik ilçesindeki sahile gelen vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarırken, çocuklar da parklarda doyasıya oynadı. Koronavirüs önlemleri kapsamında, vatandaşların maske taktığı gözlenirken, bazı kişilerin sosyal mesafeye uymadığı dikkat çekti.

Kentte hava sıcaklıkların daha da yükselmesi bekleniyor.

ANTALYA

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bulaş ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle il genelinde mesire alanı, sahil bantları, park, yürüyüş yolları ve ören yerlerinde piknik yapılmasını 30 Kasım 2020 tarihinde yasaklamıştı. Bugün Muratpaşa ilçesinde denize sıfır noktadaki Falez 2 Parkı'na gelen kişiler, 22 derece olan hava sıcaklığında, park alanını adeta piknik alanına çevirdi. Bölgede gezen seyyar müzisyenlerin de dahil olduğu açık hava eğlencesinde maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları zaman zaman ihlal edildi. Taşınabilir sandalyelerini alan vatandaşlar, seyyar müzisyenlerin roman havaları eşliğinde göbek attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.