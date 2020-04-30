Koronaya karşı balkona koştuk

‘Artık geniş balkonlar tercih edilecek’

İstanbul Mimarlar Odası Başkanı Esin Köymen: “Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde geçirilen sürenin artmasıyla balkonlar önem kazandı. Bu da kullanıcıların tercihlerinde büyük değişikliklere neden olacak. Daha içe dönük, Fransız balkon tarzında kapalı alanlar daha geniş olunca daha iyi olacakmış gibi bir algı var. Ama bu salgın hastalık dönemi gösterdi ki aslında öyle değilmiş. Bu durum, mimari projeleri de bundan sonraki süreçte etkileyecektir. Kullanıcının taleplerinde ciddi bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Biz depolamayı seven bir toplumuz. Balkonları kiler ve depo haline getiriyoruz. Evde daha fazla zaman geçirince eksiklikleri fark ettik. Balkon da o eksikliklerden biri. Fazla eşyalarından kurtulacaklar. Fransız balkonlar yerine balkonları artık daha geniş, oturup kalkabilecekleri, kitap okuyabilecekleri mekanlar haline dönüştürecekler.”

‘Rahatsız oluruz ama balkon yaparız’

Şehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dekanı Prof. Dr. Uğur Tanyeli: “Mahremiyet duygusundan dolayı Türkiye’de balkonlar kullanılmaz. İtalyanlar balkona çıkarlar. Yan balkondakiler görecek diye endişe duymazlar. Türkler bunu istemez. O nedenle de kullanmazlar. Biz balkondan rahatsız oluruz ama balkonsuz ev yapmayız. Balkon çok ciddi bir mimari problemdir. Türkiye’de bir evin ya da apartmanın balkonsuz olması mümkün değildir. Ama ben balkonu balkon olarak kullanan bir apartman görmedim. Neden balkonsuz ev yapamazsınız? Balkon kullanmak için yüksek talep olduğundan değil. Örneğin evin 140 metrekarelik yüzölçümünün üstüne 24 metrekarelik iki balkon eklerseniz ev 164 metrekareye çıkar. Herkes o 24 metrekareyi talep ettiği için balkon talep eder. Yoksa balkona çıkıp, balkonu kullandığı için değil. Her taraf balkonlu ev, fakat çok az evin balkonu kapatılmamış. Türkiye’de kimse balkonda oturup güneşlenmez, kahvaltı yapmaz, oturup kitap okumaz. Öyle bir alışkanlık yok. Herkes bunun ekonomik getirisinin peşinde. O balkonu yasal olarak evinize eklemek için yaptığınız küçük bir sahtekârlıktır Türkiye’de balkon.”

‘Ya kapatıyorlar ya da depoya çeviriyorlar’

Mimar Doğan Hasol: “Balkonlar evlerin açık yaşama alanlarıdır. Balkon yapımında da yön ve manzara seçimi önemlidir. Bizde apartman sakinlerinin eğilimi çoğunlukla, balkonları, arkasındaki kapalı alanlara eklemek şeklindedir. O nedenle, balkonu kapatılmış çok sayıda bina görürüz. Bazen de balkonlar, kullanılmayan eşyaların deposu halindedir; özellikle de mutfak balkonları. Balkonlar evin açık yaşama alanlarıdır. Apartman balkonları hareket edebilmek için yeterli olmasalar da soluklanmak için yararlı olur. Binaları ihtiyaçlar doğrultusunda inşa etmek gerekir. Mimaride üç unsur çok önemlidir; işlev, dayanıklılık ve estetik. Bu unsurları başarılı şekilde bünyesinde taşıyan yapı, mimarlık yapıtıdır. Aksi halde bunlardan birinin bile eksikliği yapının mimari değerini yok eder.”