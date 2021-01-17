MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronayı hiçe saydılar, kar üstünde horon oynadılar
ABONE OL
17.01.2021 - 02:53 | | İHA

Koronayı hiçe saydılar, kar üstünde horon oynadılar

Bursa'da kar yağışı korona virüsü ve sosyal mesafeyi unutturdu. Bir grup genç karlar üzerine horon oynarken, bir grup genç ise ATV araçlarıyla kar safarisi yaptı

Koronayı hiçe saydılar, kar üstünde horon oynadılar

Bursa'da etkili olan kar yağışını, kısıtlama sebebiyle bazı vatandaşlar evlerinden seyrederken bazı vatandaşlar ise sokaklarda keyfini çıkardı. Nilüfer ilçesinde bir grup genç sosyal mesafeyi ve kısıtlaması unutarak karlar üzerine müzik eşliğinde horon oynadı. Yıldırım ilçesinde bir grup genç ise ATV araçlarıyla karlar üzerinde safari yaptı. Bu görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Koronayı hiçe saydılar, kar üstünde horon oynadılar


Düzce'de pikap şarampole devrildiDüzce'de pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronayı hiçe saydılar, kar üstünde horon oynadılar

Koronayı hiçe saydılar, kar üstünde horon oynadılar

En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

DNA ele verdi! Günlerdir aranıyordu

DNA ele verdi! Günlerdir aranıyordu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet