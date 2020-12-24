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24.12.2020 - 09:52 | | DHA

Koronayı yenen hemşire yaşadığı dehşeti anlattı!

Kayseri Devlet Hastanesi'nin pandemi servisinde çalışırken koronavirüse yakalanan hemşire Gülay Emirdoğan (40), 20 günlük tedavinin ardından görevinin başına döndü. Emirdoğan, maske ve mesafe kuralına uymayanlara üzüldüğünü söyleyen Emirdoğan, "Keşke benimle gelip bir saat koronavirüslü hastaları, gözleyebilseler. Bu yüzden sağlıklı günler de yeniden birlikte oturmak için bir süre akşam oturmalarımızı, ziyaretlerimizi erteleyelim" dedi.

Koronayı yenen hemşire yaşadığı dehşeti anlattı!

Kayseri Devlet Hastanesi'nin pandemi servisinde görev yapan, 1 çocuk annesi hemşire Gülay Emirdoğan, 7 Ekim'de yüksek ateş ve öksürük şikayetleri üzerine çalıştığı hastanede koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Emirdoğan, karantina sürecini evinde geçirdi. 20 gün ilaç tedavisi gördükten sonra hastalığı yenen Emirdoğan, yeniden görevine başladı.

'ÖLÜM KORKUSUNU HİSSETTİM'

Koronavirüse çalıştığı serviste yakalandığını hatırlatan Emirdoğan, "Zorlu bir tedavi süreciydi. Oğluma, ‘hastalık bulaşmasın’ diye uzak durdum. Filyasyon ekipleri, müdahale etti. Hastalık psikolojisini, ölüm korkusunu daha iyi anladım. Hastalarımıza, zaten empati kurarak yaklaşıyoruz. Ancak koronaya yakalanmış ve atlatmış biri olarak daha iyi hizmete etmeye çalışıyorum" dedi.

Maske ve mesafe kuralına uymayanlara üzüldüğünü söyleyen Emirdoğan, "24 saat boyunca bu hastalara, hizmet ediyorum. Konunun önemini çok iyi biliyoruz. Hastalığın hala ciddiye alınmamasını anlayamıyorum. Bunun ne demek olduğunu bilseler maske takarlar, gereksiz sokağa çıkmazlar. Keşke benimle gelip bir saat koronavirüslü hastaları, gözleyebilseler. Bu yüzden sağlıklı günler de yeniden birlikte oturmak için bir süre akşam oturmalarımızı, ziyaretlerimizi erteleyelim” diye konuştu.

 

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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