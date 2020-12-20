MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koruma altındaki yaban keçisi avına 30 bin lira ceza!
ABONE OL
20.12.2020 - 17:09 | | DHA

Koruma altındaki yaban keçisi avına 30 bin lira ceza!

Şırnak’ın Silopi ilçesi kırsalında koruma altında ve avlanması yasak yaban keçisini vuran Ö.B.'ye, 30 bin 444 TL ceza kesildi.

Koruma altındaki yaban keçisi avına 30 bin lira ceza!

İlçeye bağlı Görümlü beldesi kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak avlananların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 1 kişi, koruma altında olmasına rağmen vurduğu yaban keçisi ile yakalandı.

Ö.B.'ye 30 bin 444 TL idari para cezası kesildi.

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken arkadaşını vurduKahramanmaraş’ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet