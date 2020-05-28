‘Korunması gerekirdi’

Kadın cinayetleri salgın döneminde de devam ediyor! Erkek vahşetinin kurbanı olan kadınlardan biri de Zeynep Şenpınar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar (25) ayrıldığı eski erkek arkadaşı, milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’ndan (26) şiddet gördüğü için öldürülmeden iki hafta önce polise başvurdu. Kemaloğlu’na 15 gün uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine şikayetini geri çekti. Ama Kemaloğlu cezasının bittiği bayramın ilk günü Zeynep Şenpınar’ın Muğla Menteşe’deki evine zorla girdi. Kemaloğlu, Zeynep Şenpınar’ı dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdü. Kendine de bıçakla zarar veren katil zanlısı hastanede tedaviye alındı.

‘Tabutu geldi’

Kızı Zeynep’in öldürülmesinin ardından Milliyet’e konuşan anne Avruz Şenpınar (55) şunları söyledi: “Kızım öğretmen olacaktı. Bu katilden ayrılmıştı. 15-20 gün önce kızımla telefonla konuştuğumuzda şiddete uğradığını öğrendim. Şikayetçi olmasını söyledim. Kızım da ‘Anne şikayetçi oldum. Uzaklaştırma verdiler’ dedi. Çok endişelendim ve Kahramanmaraş’a gelmesini söyledim. Yollar kapalı olduğu için gelemedi. Bana iyi olduğunu ve yollar açılır açılmaz geleceğini söyledi. Kızımı bekliyordum, tabutu geldi. Gelinlik giyecek yaşta kefen giydi. Ellerimle kefenledim yavrumu. Bu katil, kızımın evine pencereyi kırıp zorla girmiş. Ölümünden sonra kızımın şikayetinden vazgeçtiğini öğrendim. Kızım şikayetinden vazgeçmiş olsa bile korunması gerekiyordu! Hep böyle olmuyor mu? Kızlar korktukları için vazgeçiyorlar. Belli ki kızım da korkmuş.”

‘Ayrıldığı için öldürüldü’

Kahramanmaraş’ta yaşayan Avruz Şenpınar şöyle konuştu: “Kızım Zeynep Muğla’da okuyordu, öğretmen olacaktı. Anlaşamadığı ve şiddet gördüğü biriyle arkadaşlığını sürdürmediği için de öldürüldü. Zeynep’imin iki ağabeyi yurt dışında, ikisi de kardeşlerinin en iyi şekilde yaşamasını istiyordu. ‘Kardeşimiz okusun, kimseye muhtaç olmasın’ diyorlardı. Ağabeylerinin gözbebeğiydi. Biz çocuklarımıza kıyamazken bu adamlar bizim çocuklarımızdan ne istiyor? Tüm yetkililere sesleniyorum: Kadın cinayetlerini durdurun!”

Suç makinesi

Zeynep Şenpınar’ı öldürdükten sonra bıçakla yaralayan Selim Ahmet Kemaloğlu’nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Kemaloğlu’nun kasten yaralama, cinsel saldırı ve dolandırıcılık gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 28 Ağustos 2019’da ‘cinsel saldırı ve kasten yaralama’ suçundan gözaltına alınıp, savcılıkta serbest bırakılmış!