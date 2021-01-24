Koruyucu aileler altı bini geçti

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen, “Gönül Elçileri Projesi” ile koruyucu aile sayısının ülke genelinde her geçen gün yaygınlaştığını belirtti.



Bakan Selçuk, “2018 sonunda Türkiye genelinde koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocuğumuzun sayısı 6 bin 465 iken 2020 sonu itibarıyla 7 bin 862’ye ulaştı” bilgisini verdi. Koruyucu aile sayısında da artış olduğunu belirten Selçuk, “Koruyucu ailelik için başvuran aile sayımız son iki yılda arttı. 2018 yılı sonunda Türkiye genelinde koruyucu aile sayımız 5 bin 288 iken 2020 sonu itibarıyla 6 bin 481’e yükseldi” dedi.