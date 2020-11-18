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18.11.2020 - 09:54 |

Kötü haber geldi! Oğlu da pozitif

Salgınla mücadelenin kilit isimlerinden biri olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu da virüse yakalandı.

Kötü haber geldi! Oğlu da pozitif

Türkiye'de salgınla mücadelenin kilit isimlerinden biri olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da virüse yakalandı.

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına teşhis koyan ve tedavi uygulayan doktor olarak bilinen Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, virüse yakalandığını açıkladı. Tedavi gördüğünü Twitter hesabı üzerinden duyuran Onur Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirilmesinde uğraşta bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" ifadelerini kullandı.

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Kötü haber geldi Oğlu da pozitif

ADI YAŞIYOR

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ölümsüzleştirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine koronavirüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının vermişti. Onur Taşçıoğlu da hastaneyi ziyaret ederek babasının anısına yapılan köşeyi paylaşmıştı.

 

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