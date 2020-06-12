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12.06.2020 - 15:27 | | DHA

Cemil Taşçıoğlu hastanesine en özel ziyaret

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastaneye çok özel bir ziyaret gerçekleşti. Onur Taşçıoğlu babasının adının verildiği hastaneyi gezdi.

Cemil Taşçıoğlu hastanesine en özel ziyaret

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun  oğlu onur Taşçıoğlu'na hastanenin Dekanı Prof. Hakan Gürbüz eşlik etti. Babasının fotoğrafının bulunduğu bölümde fotoğraf da çektiren Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından, "Bugün Çapa'dan abim Prof. Dr. Bülent Saka ile Prof. Dr. Cemil Tascıoğlu hastanesini ziyaret ettik. Çok güzel bir hastane...Emeği geçenlerin ellerine sağlık" ifadesini kullandı.

Türkiye'de ilk corona virüs vakasına bakan ve kaptığı virüs nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı'nda yeni yapılan hastaneye verilmişti.

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