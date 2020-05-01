01.05.2020 - 09:59 | | DHA
Kötü kokular gelen daireden çıktı! Herkes şok oldu
Çorum'da, koku üzerine girilen apartman dairesinden 4 kamyon çöp ve atık malzeme çıktı.
Çorum Bahçelievler Mahallesi’nde, Nilgün Ö. ve annesi Gülşen Ö.'nün yaşadığı apartman dairesinden yayılan koku üzerine bina sakinleri, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Gelen ekipler, eve girdiklerinde çöp ve atık eşya yığınlarıyla karşılaştı.
Torba, poşet ve çuvallara doldurulan çöp ve atık eşyalar, belediye görevlileri tarafında 4 kamyona yüklenerek, götürüldü. Ev sahibi anne-kız hakkında ise işlem yapıldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.