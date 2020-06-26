MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kovid-19 barometresi
ABONE OL
26.06.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Kovid-19 barometresi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Salgının etkilerini ölçmek için koronavirüs barometresi geliştiriyoruz” dedi.

Kovid-19 barometresi

Barometre ile birlikte periyodik olarak saha araştırması yapılacağını belirten Prof. Dr.İlhan, bu yolla pandeminin toplum üzerindeki etkileriyle ilgili verilere ulaşılacağını dile getirdi.

Toplum Bilimleri Kurulu’nun yapacağı çalışmalarla ilgili Milliyet’e konuşan Prof. Dr. İlhan, salgının tıbbi boyutunda Türkiye’nin iyi bir noktada olduğunu belirterek, “Ama eksik kalan bir durum var. Salgının psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkileri. Bu kurul bu etkiyi ortaya çıkarmak bu üç etkinin nedenlerini saptamak, aynı zamanda bu nedenlere yönelik çözüm önerileri geliştirmek için kuruldu” ifadesini kullandı. “Salgının bu etkilerini ölçeceğiz. Ölçmek için de koronavirüs barometresi geliştiriyoruz” diyen İlhan, barometre ile birlikte periyodik olarak saha araştırması da yapacaklarını kaydetti.

Adıyaman'da silahlı kavgaAdıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği ile vurulan Mehmet Kızıl (35), hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 grup birbirine girdi! Ellerinde ne varsa saldırdılar

2 grup birbirine girdi! Ellerinde ne varsa saldırdılar

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

İstanbul'un birçok noktasından görüldü! Korku dolu gözlerle izlediler

İstanbul'un birçok noktasından görüldü! Korku dolu gözlerle izlediler

Sıradaki Haber