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06.04.2020 - 10:03 | | İHA

Köy halkı giriş ve çıkışları kapattı!

Corona virüsü salgını nedeniyle merkeze bağlı Sarıkaya Köyü sakinleri aldıkları karar ile köyün giriş ve çıkışını kapatarak kendilerini karantinaya aldı.

Köy halkı giriş ve çıkışları kapattı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle köylerini ve köy sakinlerini virüsten korumaya çalışan Adıyaman Merkeze 45 Kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkaya (Çige) Köyü halkı aldıkları karar ile köyün giriş ve çıkış noktalarını kapattı. Köyün giriş ve çıkış noktalarını ağaçlarla, çalılar ve taşlarla kapatan köylüler, salgın bitene kadar kimseyi köylerine kabul edemeyeceklerini belirttiler.

Köylüler aynı zamanda herkesi evde kalmaya davet ederek yapılan uyarılara da uymalarını istediler.

 

Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulamaCorona virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polis ekipleri Pendik’te denetim yaparak vatandaşların kimliklerini kontrol etti.
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