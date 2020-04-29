MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Köye inen kurtlar büyükbaş hayvanları telef etti
ABONE OL
29.04.2020 - 12:49 | | İHA

Köye inen kurtlar büyükbaş hayvanları telef etti

Ardahan'da sürü halinde köye inen aç kurtlar, 4 büyükbaş hayvanı telef etti.

Kışın sona erip baharın geldiği Ardahan'da aç kalan kurt sürüleri, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor. Son olarak Ardahan merkeze bağlı Köprücük köyünde yaşayan 65 yaşındaki Sefer Deli'nin 4 ineği kurtlar tarafından telef edilirken, 2 hayvanı da yaralandı.

Sefer Deli adlı çiftçi, baharın gelmesi ile birlikte hayvanlarını merada otlatmaya bıraktı. Akşam saatlerinde hayvanlarının kaybolduğunu fark eden Deli, hayvanlarını aramaya başladı. Sefer Deli, karanlığın da çökmesiyle aramasını sonlandırdı. Sabahın erken saatlerinde aramasını sürdüren Deli, yayla tarafındaki dağın yamacında hayvanlarını parçalanmış halde buldu.

6 büyükbaş hayvanından 4'ünü parçalayan kurtlar, 2 hayvanı ise yaraladı. 65 yaşındaki Sefer Deli adlı çiftçi, Ardahan Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bu olayla ilgili dilekçe verdiğini ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Köye inen kurtlar büyükbaş hayvanları telef ettiArdahan'da sürü halinde köye inen aç kurtlar, 4 büyükbaş hayvanı telef etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ambulansla corona virüs mücadelesi!

Ambulansla corona virüs mücadelesi!

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Gün belli oldu mu?

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Gün belli oldu mu?

Sıradaki Haber