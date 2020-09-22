MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Köyün 40 yıllık muhtarı, koronavirüsten öldü
ABONE OL
22.09.2020 - 12:46 | | DHA

Köyün 40 yıllık muhtarı, koronavirüsten öldü

Batman'a bağlı Bıçakçı köyünde 40 yıldır muhtarlık yapan Zeki Kerem, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Batman Merkeze bağlı Bıçakçı köyünün muhtarı, 8 çocuk babası Zeki Kerem (72), 20 gün önce koronavirüs tespit edilince Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kerem, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Hastaneden alınan Zeki Kerem'in cenazesi, 40 yıl muhtarlık yaptığı Bıçakçı köyünde toprağa verildi.

 

Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren TIR dehşet saçtıNevşehir'de, güney çevre yolunda ters şeritte giden TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Sadi Açıkgöz ve eşi Besime Açıkgöz yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fındık bahçesini ilaçlayan kadın, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı!

Fındık bahçesini ilaçlayan kadın, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken şaka

Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken şaka

Sıradaki Haber