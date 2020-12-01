MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koyun otlatırken husumetlisi tarafından öldürüldü
ABONE OL
01.12.2020 - 14:57 | | DHA

Koyun otlatırken husumetlisi tarafından öldürüldü

Gaziantep'te, koyun otlatırken karşılaştığı husumetlisi tarafından tüfekle vurulan Mehmet Gören (45) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koyun otlatırken husumetlisi tarafından öldürüldü

Olay, pazar günü Karkamış ilçesi Germiş Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Gören çayırda hayvan otlattığı sırada, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen İ.K. (17) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, İ.K., yanındaki tüfekle Mehmet Gören'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Gören, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gören, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Gören'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından kaçan ve daha sonra jandarmaya teslim olan İ.K. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yasak aşkta şoke eden son! Anlattıkları 'pes' dedirttiBursa'da Yusuf A. (37), evinde geceyi birlikte geçirdiği evli Nuray E.'yi (32) fenalaşması üzerine kıyafetlerini giydirip, kapının önüne bıraktı. Polisi arayıp, 'kadın bayılmış' ihbarında bulunan Yusuf A., Nuray E.'nin öldüğünü öğrenince kaçtı. Kadının cep telefonunu da alan Yusuf A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri neler? Sokağa çıkma saatlerinde toplu taşıma kullanmaları yasaklandı mı?

20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri neler? Sokağa çıkma saatlerinde toplu taşıma kullanmaları yasaklandı mı?

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Son dakika... Müge Anlı'yı dehşet! Duyduğum en vahşi şey

Son dakika... Müge Anlı'yı dehşet! Duyduğum en vahşi şey

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet