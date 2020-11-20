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20.11.2020 - 18:32 | | DHA

Kozan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kozan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Kozan- Kadirli yolu Pekmezci Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 ABC 052 ve 46 ABJ 223 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Otomobiller hurdaya dönerken, kazada araçlardaki Çağlar Altıntaş (23), Menderes Tuncel (43) ve ismi açıklanmayan bir kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Kozan ve Kadirli ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kozanda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

 

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