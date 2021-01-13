13.01.2021 - 13:50 |
KPSS/2 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den haber var mı?
KPSS tercihleri alındı, başvurular sona erdi, sıra geldi sonuçlara... Binlerce aday sabırsız bir şekilde ÖSYM'nin sonuç duyurusuna kilitlenmiş vaziyette... Bir açıklama olup olmadığını öğrenmek isteyenler "KPSS/2 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. İşte konuya dair son gelişmeler...
2020 KPSS sınavlarının sona ermesinin hemen ardından KPSS/2 tercihleri alınmaya başlandı. Binlerce aday büyük bir heyecanla kodlamalarını yaptılar... Tercihlerin izerinden yaklaşık 1 hafta geçerken "KPSS/2 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yoğunlaşıyor. İşta konuya dair bilgiler...
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: 'Çoğunluk olacağız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine video konferansla katıldı. '2023'te tekrar kazanacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM'de çoğunluk olacağız' açıklamasını yaptı.