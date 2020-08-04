KPSS-2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Son tercihler ne zaman ve nasıl yapılır?

KPSS-2020/1 tercihleri bugün saat 23.59'da son buluyor. Tercih işlemlerini son güne bırakanlar şimdi büyük bir titizlikle kılavuzu inceliyor ve başvuruların nasıl yapılacağına yanıt bulmaya çalışıyor. Öte yandan tercihlerini tamamlayanların sıklıkla yanıt aradığı soru ise KPSS-2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde...

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 23 Temmuz 2020 - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmekte.

Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu

KPSS-2020/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2020/1 tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den yapılan bir duyuru yok. Geçen yıl tercihler 18 Temmuz'da son bulmuş, sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu süreç ele alındığında bu yıl sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.