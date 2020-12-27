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27.12.2020 - 10:46 |

KPSS-2020/2 tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim sınavları sona erdi ve sınav sonuçları da açıklandı. Şimdi yüz binlerce kişinin gözü kulağı KPSS-2020/2 tercihlerine çevrilmiş durumda... Puanlarına göre tercih yapacak olan adaylar KPSS-2020/2 tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? sorusunu ısrarla yöneltiyorlar.

KPSS-2020/2 tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS'de Ortaöğretm sınav sonuçları da belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte yüzbinlerin yönü "KPSS-2020/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme" tercihlerine çevrildi. Memur olma hayali kuranlar bugünlerde KPSS-2020/2 tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? sorularını yoğun bir şekilde yöneltiyorlar.

KPSS-2020/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmış değil. Tercih başvuruları ise 30 Aralık 2020 günü başlayacak ve 7 Ocak 2021'de sona erecek. Kulabuzun da 30 Aralık'ta ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. 

    Emniyet'ten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklamaGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi.
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