KPSS'de Ortaöğretm sınav sonuçları da belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte yüzbinlerin yönü "KPSS-2020/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme" tercihlerine çevrildi. Memur olma hayali kuranlar bugünlerde KPSS-2020/2 tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? sorularını yoğun bir şekilde yöneltiyorlar.

KPSS-2020/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmış değil. Tercih başvuruları ise 30 Aralık 2020 günü başlayacak ve 7 Ocak 2021'de sona erecek. Kulabuzun da 30 Aralık'ta ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.