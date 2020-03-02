ÖSYM, KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 14-20 Şubat tarihleri arasında atama tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı atama tercih sonuçları açıklanmıştır denildi. Yapılan açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulama işleminin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Mart 2020 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

KPSS 2020/4 SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAYISAL BİLGİLER

KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarına göre Ortaöğretim mezunu 18.398 adayın başvuruda bulunduğu tercih sürecinin ardından 830 aday boş olan kontenjanlara yerleştirildi.

Ön Lisans mezunları arasından 34.568 adayın tercih yaptığı KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarına göre 3.173 aday boş olan kontenjanlara yerleştirildi

Lisans mezunu 29.760 adayın başvuruda bulunduğu KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına 4.841 aday yerleştirildi.