KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri nasıl yapılır? Tercih kılavuzu...

Sağlık Bakanlığı 32 bin sağlık çalışanı alacak. 18 bin sözleşmeli personel ise KPSS puanı ile alınacak. Tercihler 26 Mart'ta başladı ve 1 Nisan'da sona erecek. Şimdi binlerce kişi KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri nasıl yapılır? sorusunu sorarak tercih kılavuzuna ulaşmaya çalışıyor.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

DETAYLARA ULAŞMAK İÇİN TERCİH KILAVUZUNU İNCELEYİNİZ

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 26 Mart 2020 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 01 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Biyolog 5 (Lisans),

Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans),

Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans),

Diyetisyen 160 (Lisans),

Ebe 1600 (Lisans),

Fizyoterapist 200 (Lisans),

Hemşire 9373 (Lisans),

Hemşire 1627 (Ortaöğretim),

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans),

Odyolog 20 (Lisans),

Perfüzyonist 43 (Lisans),

Psikolog 125 (Lisans),

Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans),

Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans),

Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans),

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim),

Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).