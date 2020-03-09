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09.03.2020 - 11:23 |

KPSS 2020 başvuruları başladı mı? KPSS sınavları ne zaman?

Devlet memuru olmak için can atanlar sabırsızlıkla KPSS başvurularını bekliyor. Bu yıl ortaöğretim ve önlisans mezunları da başvuru yapacak. Bu nedenle her bir oturumun başvuru tarihleri ve sınav tarihi araştırılıyor. İşte detaylar...

KPSS 2020 başvuruları başladı mı? KPSS sınavları ne zaman?

 

KPSS 2020 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyen yüz binlerce kişi sınav tarihleri için gün sayıyor. Bu nedenle KPSS 2020 başvuruları başladı mı? KPSS sınavları ne zaman? soruları zaman zaman gündem oluyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

2020 KPSS NE ZAMAN, BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak. 

İdlib gazisi o anları anlattı: Hiçbir savaşta görülmemiştirBilecikli İdlib gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, 33 askerin şehit olup kendisinin de yaralandığı saldırıyı anlatırken, "Güvenli bir bölgeye gitmek için mahalleden geçerken hepimizin orada olmasını bekleyerek hem topçu atışlarıyla hem de hava taarruzuyla hain bir saldırı gerçekleşti. Çok ağır bir bombardıman yağmuru vardı üzerimize. Yaralıları almaya gelen bütün ambulansları vurdular, bu hiç bir savaşta görülmemiştir" dedi.
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