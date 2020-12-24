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24.12.2020 - 09:36 |

KPSS 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir? KPSS taban puanları ve kadroları nedir?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Binlerce kişi umutlu bir şekilde ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor. Bu sırada yapılan aramalardan bazıları ise şu şekilde: KPSS 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? KPSS taban puanları ve kadroları nedir?

KPSS 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir? KPSS taban puanları ve kadroları nedir?

 

22 Kasım'da gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar sürekli olarak ÖSYM'nin resmi sitesini kontrol ediyor. Sosyal medya hesapları da inceleniyor. Puanlar açıklanır açıklanmaz yoğun bir şekilde KPSS 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir? soruları sorulmaya başlanacak. İşte KPSS taban puanları ve kadroları

KPSS 2020 TABAN PUANLARI VE KADROLARI

KPSS A VE KPSS B NEDİR?

– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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