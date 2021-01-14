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14.01.2021 - 13:27 |

KPSS A grubu ve B grubu nedir? İşte KPSS A grubu ve B grubu farkları...

KPSS A grubu ve B grubu kadrolar araştırılmaya başlandı.KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. EKPSS tercihleri ise 19 Ocak tarihinde sona erecek. Kadrolar A grubu ve B grubu olmak üzere ayrılıyor. Peki KPSS A grubu ve B grubu nedir?

KPSS A grubu ve B grubu nedir? İşte KPSS A grubu ve B grubu farkları...

KPSS A grubu, B grubu kadroları bulunuyor. Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu kadrolar ve B Grubu kadrolar şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. A ve B grubun detayları ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Peki KPSS A grubu ve B grubu nedir?

KPSS A GRUBU VE B GRUBU NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A GRUBU KADROLAR; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B GRUBU KADROLAR; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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