KPSS başvuru tarihi ne zaman 2020? KPSS başvuru ücreti ne kadar? Ortaöğretim - Önlisans - Lisans - ÖABT - DHBT tarihleri

Her yıl düzenli olarak uygulanan ve milyonlarca adayın katılım sağladığı KPSS sınavları için başvuru tarihleri ve sınav tarihleri belirlendi. KPSS adayları bir yandan sınav hazırlığını sürdürürken diğer yandan KPSS başvuru tarihi ve KPSS sınav tarihlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için arayışa geçiyor. İşte Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ),Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün, Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün, Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans, Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ortaöğretim, Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru ve sınav bilgileri...

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.